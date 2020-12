Imola favoriet om open plek op kalender voor 2021 op te vullen

Het laatste plekje op de Formule 1-kalender voor het seizoen 2021 gaat waarschijnlijk naar het circuit van Imola. Dat bericht brengt Racefans.net. Imola was van 1981 tot en met 2006 een vaste waarde op de kalender, maar raakte daarna uit beeld. Dit jaar keerde het Autodromo Enzo e Dino Ferrari terug op het schema om het door de coronapandemie ingekorte seizoen aan te vullen.

Deze terugkeer krijgt volgend jaar mogelijk een vervolg. De Formule 1 is nog op zoek naar één locatie voor een Grand Prix. De koningsklasse van de autosport presenteerde eerder een kalender voor 2021 met 23 wedstrijden, maar de gastheer voor de vierde race is nog niet bekend. Dat zou eigenlijk Vietnam moeten zijn, ware het niet dat de Grand Prix-plannen in Hanoi op een lager pitje zijn komen te staan na de arrestatie van Duc Chung, die nauw betrokken was bij het project.

Zodoende staat er tussen de Grands Prix van China en Spanje nog een gapend gat op de kalender voor 2021. Imola is de belangrijkste gegadigde om die open plek op te vullen, met het Autodromo do Algarve nabij Portimao als voornaamste concurrent. Istanbul Park in Turkije leek zich ook te mengen in de strijd om een Formule 1-race, maar zij zijn afgehaakt omdat het raceweekend (23-25 april) in de Ramadan valt.