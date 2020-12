Ferrari vangt seizoen 2021 aan zonder technisch directeur

Het team van Ferrari heeft geen concrete plannen om een opvolger voor de naar Haas F1 Team vertrokken technisch directeur Simone Resta aan te stellen. Dat laat teambaas Mattia Binotto aan Racefans.net weten. De Scuderia is niet direct op zoek naar een nieuwe technisch directeur en vangt het Formule 1-seizoen 2021 aan zonder dat die positie ingevuld is, tenzij zich nog een buitenkansje aandient.

Binotto: "Er komt vooralsnog geen nieuwe technisch directeur. Simone Resta heeft onze organisatie verlaten en zijn takenpakket komt bij Enrico Cardile te liggen. Cardile is nu verantwoordelijk voor het gehele chassis-gedeelte. We hebben daardoor niet meer een aparte technisch directeur die alle technische afdelingen overziet en de ontwikkeling van de diverse facetten in de gaten houdt."

Dat is iets wat Binotto waarschijnlijk zelf wel kan, aangezien hij technisch directeur was voordat hij teambaas werd. De Italiaan vervolgt: "Als je vraagt of we op zoek zijn naar mensen om onze organisatie te versterken, dat is iets waar we als Ferrari altijd open voor staan. Het is belangrijk om buiten ons eigen blikveld te kijken naar die ene persoon of die paar personen die van toegevoegde waarde voor Ferrari kunnen zijn."