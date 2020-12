Ongelofelijk: de hand van Romain Grosjean één maand na zijn horror-crash

Één maand geleden wat het voor een hele lange tijd erg stil in de Formule 1-paddock. Aan het begin van de Grand Prix van Bahrain schoot Romain Grosjean van de baan af in bocht 3, en wist op dramatische wijze de vangrail te raken en doorboren.

Een grote vuurzee was het gevolg, en de Fransman verkeerde tot bijna een halve minuut in de vlammen. Gelukkig werd daarna gauw bekend dat de Haas-coureur geen levensbedreigende verwondingen had, en er "slechts" met brandwonden aan zijn handen en voeten vanaf was gekomen.

Inmiddels een maand later heeft de Fransman een foto van zijn handen laten zien, oordeel zelf maar of het te zien valt dat hij in de vlammen vast zat...