Callum Ilott: "Ik hoop vrije trainingen te kunnen rijden voor Ferrari"

De plannen van Callum Ilott voor 2021 zijn nog niet helemaal duidelijk. Nadat hij in het Formule 2-kampioenschap van 2020 als tweede eindigde achter mede-Ferrari Driver Academy-lid Mick Schumacher, miste Ilott een Formule 1-racestoel voor 2021, maar kreeg hij toch een zeer respectabele rol als Ferrari-testcoureur voor 2021.

Hierdoor maakt hij deel uit van het Formule 1-team. Een ​​droom die uitkomt voor Ilott, een droom die al in 2009 werd geboren. De Brit zei hierover: "Blijkbaar een groot voorrecht. Het is eindelijk bekend bij het publiek. Het is in de eerste plaats een geweldig voorrecht om met Ferrari geassocieerd te zijn. Het zou volgend jaar moeten leiden tot een aantal spanende kansen waar ik erg naar uitkijk."

"Dit is duidelijk waar je heen wilt. Het is niet de stoel die ik wilde, maar het is een rol die me hopelijk alles leert wat nodig is om een ​​Formule 1-coureur te worden. Dus van die kant ben ik ongelooflijk toegewijd alles te leren wat ik kan."

"Toen ik een kind was, was de eerste Grand Prix waar ik naar toe ging Abu Dhabi in 2009, en op de vrijdagochtend hadden we veel geluk omdat een vriend van ons destijds bij Ferrari werkte en ik erin slaagde om een ​​kijkje te nemen in de garage. Vanaf daar is het gewoon een van die jongensdroom geweest die nu uit is gekomen.

"Drie jaar geleden begon ik als lid van de Ferrari Driver Academy. Dat is iets waar ik naartoe wilde werken en om nu deel uit te kunnen maken van het team is een vinkje van de lijst en iets waar ik echt trots op ben."

Testen in een Ferrari uit 2018

Ilott zei dat zijn verantwoordelijkheden bij Ferrari nog moeten worden vastgelegd, maar hij hoopt in 2021 deel te nemen aan enkele vrije trainingen op vrijdag: "Een deel ervan is nog in de maak, maar op dit moment zal het wat simulatorwerk zijn, mogelijk enkele vrije trainingen - maar dat moet nog worden bevestigd - en de auto van 2018 zal ik ook gaan testen.

"Het is duidelijk dat ik naar de meeste F1-weekenden ga om te proberen te integreren en te leren met het team, en het vanuit dat perspectief te bekijken en hopelijk te leren van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Vanuit daar kijk ik wat er gebeurt, kijk welke andere kansen ontstaan. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen."