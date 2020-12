Lewis Hamilton zoekt juiste balanse tussen F1 en privéleven

Lewis Hamilton zegt dat hij op zijn hoede is voor het tijdsbestek dat hij nodig heeft om projecten voor zijn toekomst op te zetten, en hoe het blijven in de Formule 1 daarop van invloed zal zijn. Hamilton zijn zevende wereldkampioenschap in 2020 en aangezien de regels grotendeels stabiel blijven voor 2021, lijkt het niet meer dan logisch dat hij zal terugkeren voor een poging om een ​​ongeëvenaarde achtste titel te behalen in 2021.

Hamilton gaf toe dat hij aan het afwegen is hoe hij een balans kan vinden tussen de Formule 1 en zijn projecten buiten de sport, waaronder muziek, mode, Extreme E en de Neat Burger-keten. In gesprek met Autosport vertelde hij: "Ik probeer een evenwicht te vinden. Ik leef graag van dag tot dag, omdat je gewoon nooit weet hoe de dagen lopen."

"Er zijn mensen in mijn leven voorbijgegaan die zeiden: 'Ik was van plan dit en dat te doen en ik had geen tijd meer'. Dit jaar, ik zou meer zeggen dan ooit, is er een enorme focus op het heden. Maar ja, ik houd er over het algemeen van om vooruit te denken. Ik ben altijd enthousiast over wat de toekomst in petto heeft. Maar naarmate ik ouder word, ben ik me ervan bewust dat het lang duurt om dingen op te zetten."

"Dus als er iets is dat ik wil doen, kunnen sommige dingen vijf tot tien jaar duren, misschien zelfs meer. Ik moet er zeker van zijn dat ik nu probeer om de fundamenten strategisch te leggen."

“Ik hou van mijn werk, ik hou van racen. Zelfs tijdens deze moeilijke tijd, communiceren met ingenieurs en echt proberen de nuances op te pikken van wat mijn sport en de technologie waarmee we werken beweegt. Iedereen is zeer alert met dat hele corona - de hele werkomgeving is veranderd. Maar de kern ervan is racen, waar we allemaal van houden. Ik ben zo dankbaar dat ik dat mag doen."