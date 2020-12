Kevin Magnussen: "Alleen rijke kinderen kunnen de F1 nog halen"

Kevin Magnussen verlaat Haas na vier jaar, samen met Romain Grosjean, omdat het team een ​​geldinjectie nodig heeft van coureurs die aanzienlijke sponsorinkomsten met zich meebrengen. Rookie-duo Mick Schumacher, zoon van Michael en zevenvoudig wereldkampioen, en Nikita Mazepin zijn hun vervangers. Schumacher heeft de naam en het profiel om aanzienlijke commerciële steun te krijgen, terwijl Mazepin de zoon is van een miljardair-zakenman.

Magnussen heeft nog nooit zo'n financiële steun genoten, omdat hij afhankelijk was van puur talent, ondanks dat hij zelf de zoon was van een ex-F1-coureur, Jan Magnussen. De 28-jarige denkt dat als hij een kwart eeuw later was geboren, het veel moeilijker zou zijn geweest om te bereiken wat altijd zijn levensambitie was.

Magnussen vertelt: "Als ik nu vier jaar oud was en droomde over de Formule 1, zou het niet makkelijk zijn geweest. Nu denk ik dat het erg moeilijk is om de Formule 1 te halen als je niet uit een superrijke familie komt. Ik kwam uit een normaal gezin - mijn vader was autocoureur, maar we waren niet rijk. Mijn vader zat in de karting toen ik werd geboren en ik haalde nog steeds de Formule 1 doordat ik die droom had en wilde het heel graag bereiken. Ik kreeg geweldige hulp van mensen om me heen en die steun betekende dat ik in staat was om carrière te maken in de Formule 1."

"Ik denk dat ik daar super-blij mee kan zijn en blij dat ik deze kans heb gekregen en mijn droom die ik als kind had, heb kunnen realiseren. Er zullen enkele gelukkige herinneringen zijn en een goed gevoel om daarover na te denken. Ik ben blij dat ik de F1 heb kunnen halen, tegenwoordig lijken alleen rijke kinderen nog F1 te racen."