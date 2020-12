'Spin in Turkije was de enige grote fout van Max Verstappen'

Max Verstappen kende misschien wel het beste seizoen van zijn carrière. De Nederlander wist twee overwinningen te pakken en één pole position, maar een strijd met Mercedes werd het opnieuw niet.

Volgens BBC-columnist Jolyon Palmer heeft de Red Bull-coureur dit jaar slechts één grote fout gemaakt en dat was tijdens de Grand Prix van Turkije.

De Renault-coureur van een paar jaar geleden schrijft: "Max Verstappen is een toekomstig wereldkampioen. Hij heeft daar wel het juiste materiaal voor nodig en waarschijnlijk moet Lewis Hamilton eerst stoppen voor de Nederlander een kans krijgt op de titel."

"Wederom heeft max een voorbeeldig seizoen gereden waarbij hij twee zeges wist te pakken. Hij maakte slechts één grote fout: zijn spin in Turkije die hem de overwinning kostte. Dat was de enige race die hij finishte en waarbij hij niet het podium wist te halen."

"In feite had Verstappen pech dat hij niet als tweede eindigde in het kampioenschap, en beide Mercedes-coureurs wist te splitsen. Hij had te vaak mechanische pech, wat hem enorm veel punten heeft gekost. Voor het tweede jaar op rij verpulverde hij zijn teamgenoot, Alex Albon in dit geval, die in geen enkele kwalificatiesessie binnen drie tienden van zijn teamgenoot kwam. Red Bull was een éénmansteam met Verstappen die liet zien wat een coureur van wereldniveau kan doen."