Romain Grosjean ondergaat operatie aan linkerhand

Romain Grosjean zal geopereerd worden in de nasleep van zijn gruwelijke crash in Bahrein. De Fransman miste de laatste twee Grand Prix van zijn Formule 1-carrière als gevolg van de brandwonden aan zijn handen. Hij wilde ook niet racen in Abu Dhabi vanwege complicaties waardoor hij zo goed als zeker een huidtransplantatie moet ondergaan - en dat wil hij voorkomen.

In gesprek met RTL zei de 34-jarige Grosjean: "Ik zou al bijna normaal kunnen leven met mijn rechterhand. Het enige probleem is dat het best pijnlijk is in dit koude weer."

Wat betreft de linkerhand, zei hij dat het nog goed drie weken zal duren voordat de brandwonden genezen. "Maar er zijn elke dag kleine overwinningen. De eerste is dat ik 99,9 procent geen transplantatie hoef te hebben, en ik heb nu ook mijn pink uit het verband", aldus Grosjean.

"Ik moet deze week wel naar de operatiekamer omdat het ligament van de duim is afgescheurd, dus het zal tussen de vier en zes weken immobilisatie van de duim betekenen. Afgezien daarvan heb ik met vrienden grapjes gemaakt dat ik hierna geen handmodel zal zijn, maar eerlijk gezegd is het niets vergeleken met wat er bij dat ongeluk had kunnen gebeuren", voegde hij eraan toe.