Pietro Fittipaldi wil F1-deur op een kier houden

Pietro Fittipaldi wil in 2021 racen maar tegelijkertijd één voet in de Formule 1 houden. De kleinzoon van F1-legende Emerson Fittipaldi reed de laatste twee Grands Prix van 2020 voor Haas, na de verschrikkelijke crash van Romain Grosjean tijdens de eerste race in Bahrein, bijna drie weken geleden.

"Ik ben tevreden met mijn prestatie ten opzichte van Kevin Magnussen", zei hij na Abu Dhabi. Voor 2021 reed Fittipaldi dit jaar niet fulltime ergens anders en hij zei dat hij graag de reservecoureur van Haas wil blijven.

"Eens kijken voor de toekomst, er is nog niets besloten. Ik zou graag door willen gaan in de Formule 1. Mijn doel zou zijn om door te gaan als coureur, maar voor volgend jaar is dat geen optie aangezien alle stoeltjes zijn ingevuld. Dus de deur op een kier houden naar de Formule 1 zal heel belangrijk zijn, maar ik wil ook racen. Het zou ideaal zijn om in IndyCar te racen en contact met de F1 te houden. Dat zou het ideale scenario zijn", zei Fittipaldi.