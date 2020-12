Hamilton na derde plek GP Abu Dhabi: "Red Bull was te snel dit weekend"

Lewis Hamilton is de laatste race van het seizoen derde geworden. Daarmee behaalt de Brit zijn 165e podiumplek uit zijn carrière, met daarbij zijn zevende op rij.

"Je kunt ze niet allemaal winnen", zo relativeert Hamilton. "Als je kijkt naar mijn afgelopen paar weken ben ik oprecht blij. De race was niet zo goed als ik het gewild zou hebben. Desondanks felicitaties aan Max, maar vandaag was echt een zware dag voor mij", zo verklaart Hamilton. "Fysiek gezien was het erg zwaar - ik ben blij dat het achter de rug is. Ook wil ik het team ontzettend bedanken, twee podiumplekken is nog steeds een erg goed resultaat."

"Gewoon het fysieke aspect, mijn lichaam is nu vrij beurs. Ik ben blij dat ik me er doorheen heb geslagen", zo vertelt Hamilton verder tegenover Martin Brundle. "Een week geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik hier nu zou staan, dus ik ben natuurlijk erg dankbaar voor mijn gezondheid en het feit dat ik in leven ben. Ik kijk uit naar verder herstellen naar een niveau waarop mijn lichaam hoort te zijn", aldus Hamilton.

"Red Bull was buiten ons bereik vandaag - eigenlijk heel het weekend al", zo oppert de Brit. "Ook is het goed om te zien hoe Alex zo dicht bij ons zat, op die manier wordt het toch een strijd tussen twee teams; dat is uiteindelijk wat we willen zien."

"Ik hoop echt dat we vanaf 2022 dichter bij elkaar kunnen racen, want zodra je binnen 2, 3, 4 seconden komt ten opzichte van de auto voor je begin je al te glijden en is het einde verhaal", zo wenst Hamilton. "Maar als je kijkt naar de plannen die Ross Brawn heeft uitgelijnd denk ik dat dat wel goed komt", zo concludeert Hamilton tegenover Martin Brundle.