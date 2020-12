Toekomstig Formule 1-coureur en huidig Formule 2-coureur Nikita Mazepin liet zich tijdens de Formule 2-race niet van zijn beste kant zien. De coureur duwde letterlijk zijn tegenstanders van de baan.

Racen is natuurlijk een harde sport en goed verdedigen hoort erbij, maar dit gedrag slaat nergens op. De FIA heeft het incident in onderzoek genomen. De coureur deed het meredermaals, op startfinish het meest. Het incident hieronder wordt onderzocht.

De Formule 1-experts gaan op Twitter los. Ze noemen het "roekeloos rijgedrag" en "een ongepaste Formule 1-coureur".

and this was on the main straight pic.twitter.com/NYgFYsO0gN