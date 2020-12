Toto Wolff over Vandoorne: "Reservecoureurs hebben geen garantie als er iemand uitvalt"

George Russell maakte indruk met de snelste tijd tijdens de eerste vrije training in Sakhir, maar Mercedes-reservecoureur Stoffel Vandoorne gaf toe dat hij graag in die auto had willen zitten. Toto Wolff heeft uitgelegd waarom Russell werd gekozen en niet de Belg uit Kortrijk.

Nadat bleek dat Lewis Hamilton positief testte op het coronavirus, moest er een vervanging worden geregeld door Mercedes. Stoffel Vandoorne leek de juiste man om de reservecoureur van het team te zijn, maar Wolff besloot Russell op de proef te stellen. Vandoorne stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken en Wolff begrijpt dat.

Geen garanties

"Stoffel doet het geweldig in de Formule E en heeft dit jaar al perfect werk geleverd als reservecoureur voor ons. Hij is natuurlijk teleurgesteld dat hij niet in die auto mag en dat snappen we ook. Hij is ook een racer en we verwachten niet dat hij nu van geluk in de lucht springt", zo vertelde Wolff aan de media.

"Hij weet echter ook waarom we deze beslissing hebben genomen en als reservecoureur weet je ook dat je geen garantie hebt op een zitje als er iemand uitvalt. Daarnaast heb je een rol naast de baan en in de simulator. Stoffel heeft daar fantastisch werk geleverd, net als bij zijn prominente rol in de Formule E."