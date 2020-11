Albon over het verslaan van Max: "Alles moet perfect zijn"

Alexander Albon wist zijn RB16 naar de tweede startrij te slepen voor de Grand Prix van Bahrein. Hij was een volle seconde langzamer dan pole-sitter Lewis Hamilton, maar ook 0,6 seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Hij geeft aan mee te willen vechten aan de voorkant, maar geeft ook toe dat dat niet zomaar gaat.

"24 uur geleden was alles heel somber hier, na mijn crash", zo vertelt Albon. "Het was gewoon een stom foutje, wat wel gek was want ik voelde me erg zelfverzekerd in de auto. Het zelfvertrouwen kwam in de derde vrije training ook gelijk weer terug, alhoewel het wel altijd anders is met een compleet nieuw chassis", zo vertelt Albon.

"Ik wil dichterbij zitten en de mogelijkheid hebben om mee te kunnen vechten", zo vertelt Albon verder. "We starten redelijk vooraan dus hopelijk kunnen we Mercedes het leven zuur maken."

Ook werd de Britse Thai naar de verschillen tussen hem en Max Verstappen, en waar hij tekort komt. "Het zijn kleine beetjes overal en je zou echt een perfect rondje moeten rijden om hem te kunnen verslaan", zo legt Albon uit. "Het is nooit één ding als je naast iemand rijdt die erg snel is. Hij zit letterlijk overal op de limiet", zo vertelt Albon. "Hij heeft het zelfvertrouwen om overal te kunnen pushen, maar aan de andere kant de banden in leven te houden", zo concludeert Albon.