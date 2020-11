Binotto bevestigt: "Ik ben ook afwezig in Bahrein"

Mattia Binotto heeft bevestigd dat hij dit weekend voor de tweede opeenvolgende race afwezig zal zijn. Net als in Turkije zal de teambaas dit weekend in Italië blijven om zich te richten op 2021.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel eindigde in Turkije op het podium waarna hij grapte: "We zullen proberen hem de volgende keer weer thuis te laten!"

Teambaas Binotto legde uit dat hij zijn taken op het circuit had gedelegeerd aan sportief directeur Laurent Mekies omdat hij ook toezicht moet houden op de voortgang van de projecten voor 2021 en 2022.

Binotto: "Het is niet altijd nodig dat ik fysiek aanwezig ben op de races. Ik ben tenslotte verantwoordelijk voor het hele Ferrari-team. Natuurlijk zijn raceweekenden erg belangrijk, maar dat geldt ook voor het aansturen van het team als geheel. Het is belangrijk voor mij om een ​​balans te vinden tussen het raceteam en het werk in de fabriek."

Maar ondanks dat de in Zwitserland geboren Italiaan besloot om ook Bahrein uit te zitten, stond Binotto erop dat Ferrari dit weekend nog steeds hard moet pushen.

"Ik hoop dat de vooruitgang die we hebben geboekt in de afgelopen races ons verder vooruit zal brengen. De zesde plaats algemeen is voor Ferrari nauwelijks acceptabel", citeert de krant Blick hem. "We moeten absoluut verbeteren."