Felipe Massa: "Hoop dat Michael Schumacher zijn zoon Mick kan zien racen"

Felipe Massa hoopt dat het waar is dat zijn voormalige Ferrari-teamgenoot Michael Schumacher volgend jaar het vermoedelijke F1-debuut van zijn zoon Mick kan volgen. Hun voormalige teambaas Jean Todt zei deze week dat hij Schumacher tot twee keer per maand ziet, te midden van geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd in vegetatieve toestand blijft.

"Natuurlijk volgt hij hem", zei Todt, nu de voorzitter van de FIA, tegen RTL Frankrijk op de vraag of Schumacher in staat is om de F1-carrière van de 21-jarige Mick te volgen.

Droom voor vader en zoon

Massa, die wordt begeleid door Todt's zoon Nicolas, vertelde de AS-krant: "Mick begon met problemen, kreeg niet de resultaten die hij wilde, maar op een gegeven moment begon hij te winnen. Ik denk dat hij dit jaar de Formule 2 gaat winnen en volgend jaar in de Formule 1 met Haas."

"Het wordt geweldig om weer een Schumacher in de F1 te zien. Ik hoop dat Michael zijn zoon in de F1 kan zien. Het is altijd een droom voor een vader dat hun zoon in de Formule 1 komt en ik hoop echt dat hij het kan voelen, verbeteren en zijn zoon in de F1 kan zien."