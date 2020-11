Carey maakt bekend: "Willen F1-kalender met 24 races"

De geruchten gingen de afgelopen weken al langer maar F1-baas Chase Carey heeft nu bevestigd dat de koningsklasse in de toekomst wil groeien naar 24 races per seizoen. Er is nog ruimte op toekomstige Formule 1-kalenders voor meer dan 23 races die gepland staan voor 2021.

Dat is het nieuws van Chase Carey, die tijdens een teleconferentie voor investeerders zei dat hij zich zeer goed voelt over zijn relatie met huidige en toekomstige racepromotors. Carey: "Veel plaatsen waar we dit jaar hebben geracet, hebben grote belangstelling getoond voor nieuwe races, en andere landen zijn meer dan ooit geïnteresseerd."

"We hopen de komende jaren naar een kalender van 24 races te gaan, en we zullen waarschijnlijk een aantal races afwisselen zodat we een aantal nieuwe partners kunnen huisvesten. Het roteren van races zal echter minimaal zijn aangezien lange partnerschappen de belangrijkste prioriteit is voor de Formule 1."

De Amerikaan, die in januari 2021 wordt vervangen door Stefano Domenicali, zei ook dat de Formule 1 hoopt de Paddock Club volgend jaar terug te brengen naar de F1. "We plannen evenementen met fans in 2021 en hopen die een normale ervaring kunnen bieden."