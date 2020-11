Giovinazzi: "Ik was passagier van mijn eigen F1-wagen"

Antonio Giovinazzi zegt dat hij passagier van zijn eigen auto was toen hij eraf gleed op weg naar de startopstelling voor de Turkse Grand Prix. De Italiaan had een geweldige kwalificatie in de regen op het circuit Istanbul Park, maar kon die prestatie niet uitdrukken in een goede race op zondag, terwijl het de 500ste race was voor het team.

Giovinazzi en zijn teamgenoot Kimi Raikkonen bereikten beiden voor het eerst dit seizoen Q3, met de voormalig wereldkampioen als achtste op de grid en zijn Italiaanse collega dus als tiende. Giovinazzi maakte echter bijna al zijn goede werk ongedaan voordat de race zelfs maar begonnen was, toen hij op weg naar de startgrid op lage snelheid eraf gleed op een glad, vochtig circuit en tot stilstand kwam met de voorvleugel tegen de bandenstapels.

Hij wist uiteindelijk weg te komen van die plek en haalde de grid, waar de monteurs de licht beschadigde voorvleugel moesten vervangen.

Problemen met versnellingsbak

Per saldo maakte het niet veel uit want de 26-jarige werd de eerste coureur die zich terugtrok uit de race met een versnellingsbakprobleem in ronde 11. Giovinazzi kwam als eerste terug op het moment, dat ook Max Verstappen overkwam toen hij dit jaar onderweg was naar de grid in Hongarije: "Helaas verloor ik in de ronde op weg naar de grid de auto en was ik als een passagier in mijn eigen wagen."

"Het was een geluk dat ik alleen de voorvleugel beschadigde, dus de monteurs hebben het geweldig gedaan door die zo snel te vervangen en dat betekende dat ik aan de race kon beginnen."

"Tijdens de race kreeg ik een probleem met de versnellingsbak. De omstandigheden waren erg lastig, erg moeilijk. Het was zelfs moeilijker dan op zaterdag, maar waarom dat was heb ik geen antwoord op."