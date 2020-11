Max Verstappen krijgt geen straf voor rijden over witte lijn na pitstop: "Er is te weinig bewijs"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen stond under investigation tijdens de race in Turkije. Hij kwam over de witte lijn na het uitkomen van de pitstraat terug de baan op. Hij verloor zijn auto en kwam daardoor over die witte lijn. Hij wilde zijn auto niet expres over die lijn krijgen, want hij stuurde meteen terug.

De FIA heeft daarom ook besloten om geen straf te geven, want de Nederlander had moeite met het gladde circuit en kon er dus niets aan doen. In de verklaring staat: Na het bekijken van videobewijs vanaf verschillende camera's en hoeken met de hoogste beschikbare resoluties, zijn de stewards niet in staat om sluitend bewijs te vinden dat zonder redelijke twijfel aantoont dat enig deel van auto 33 volledig de witte lijn overschreed die de pituitgang scheidt van de de baan."

"Deelnemers worden eraan herinnerd dat ze het recht hebben om in beroep te gaan tegen bepaalde beslissingen van de sportcommissarissen, in overeenstemming met artikel 15 van de FIA International Sporting Code en artikel 10.1.1 van de FIA Judicial and Disciplinary Rules, binnen de toepasselijke tijdslimieten."