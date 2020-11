Antonio Giovinazzi na GP Turkije met pech: "Ik kijk uit naar de volgende race"

Een puntloos resultaat voor Alfa Romeo in Turkije tijdens de race op het circuit in Istanbul. Het team mag spreken van een mindere race, vooral omdat beide auto’s in de top tien waren beland van de kwalificatie.

De dreiging van aanhoudende regen kwam niet uit en de race veranderde in een strijd op een geleidelijk opdrogende baan, met coureurs die snel overschakelden naar de intermediums. Hier ontstond een omkeerpunt en snel ging het hele veld naar de inters. Die band lag de coureurs van Alfa Romeo niet. Terwijl hun stints op de blauwe band goed waren, lukte de coureurs het niet om snelheid te vinden op de groene natweer band.

De race van de Italiaanse Giovinazzi was geen race om te onthouden. Hij crashte zijn bolide in de muur tijdens de opwarmronde. Even later in de race was het snel voorbij voor de coureur, hij had namelijk een probleem met zijn versnellingsbak. “Het is een uitdagende zondag geweest na de sterke kwalificatieresultaten van zaterdag. Ik verloor de auto op weg naar de startgrid, maar gelukkig beschadigde ik alleen de voorvleugel: het team heeft geweldig werk geleverd door hem te verwisselen en de auto klaar te maken voor de start van de race.”

De versnellingsbak kende een probleem en daardoor moest Giovinazzi zijn auto aan de kant zetten. “Helaas duurde onze race niet lang: ik had een versnellingsbakprobleem en moest de auto uitschakelen. Het was een dag als deze, de omstandigheden waren zelfs nog lastiger dan gisteren en uiteindelijk was het geluk niet aan onze kant. Ik kijk gewoon uit naar de volgende race.”