Horner: "Max Verstappen verloor 6 tienden en daarmee de pole position"

Max Verstappen was in alle sessies veruit de snelste op het circuit in Turkije. De Nederlander domineert het hele weekend al in Istanboel en was tijdens Q1 en Q2 op een natte baan seconden sneller dan de concurrentie. De Red Bull-coureur was voorbestemd om de pole position te pakken maar het liep anders.

Op de regenbanden was Verstappen de absolute raket op het circuit te noemen. Toen hij eenmaal switchte naar de intermediates duurde het lang voordat er temperatuur in de banden kwam. Niet de Red Bull-coureur maar Racing Point-coureur Lance Stroll was bijna 3 tienden sneller waarmee hij zijn eerste pole position wist te pakken.

Teambaas Christian Horner gaf op Sky uitleg: "De wagen sprong in bocht 7 weg en dat kostte Max 6 tienden van een seconde, en daarmee verloor hij de pole position. Voor dat moment was hij oppermachtig."

Het grote probleem bij Red Bull zat hem in het wisselen van de banden. Horner: "We hadden moeite om de intermediate banden te laten werken, zeker in vergelijking met de regenbanden. Je zag ook dat het erg gevaarlijk was op de intermediates."

Verstappen oppermachtig

"Max was echt oppermachtig in Q1 en Q2 maar zat daarna voor enkele ronden vast achter Kimi Raikkonen. Daardoor kon hij de banden niet echt laten werken en toen in die laatste ronde brak de wagen uit dat hem zes tienden heeft gekost. Nadat hij zo dominant is geweest dit hele weekend en de pole position verloor op het laatste moment is zeker teleurstellend."

"We hadden verwacht slechts twee ronden op de inters te krijgen en daarom bleef hij achter Kimi. In de vuile lucht achter Kimi kon hij zijn banden niet aan de praat krijgen. Het resultaat is alsnog positief en goed gedaan door Lance Stroll. Het zou een interessante race moeten worden. Er kan van alles gebeuren. Het wordt een interessante start."