Jean Todt over goudhaantje Verstappen: "Hij is heel belangrijk voor de sport"

FIA-baas Jean Todt is lovend over Max Verstappen. De gekte van de Max Verstappen-fans gaat de hele wereld over en op steeds meer circuits (voor de coronatijd), waren er Max Verstappen-tribunes. Volgens Todt is de 23-jarige coureur heel belangrijk voor de Formule 1.

Max Verstappen heeft met zijn fans ervoor gezorgd dat de Formule 1 na 36 jaar terugkeert naar Zandvoort. Eigenlijk was dit 35, maar door de coronauitbraak werd dit een jaar uitgesteld. Overal waar Max racet zijn oranje shirtjes te vinden die de Nederlander aanmoedigen.

Volgens Todt is de Red Bull Racing-coureur echt een coureur met de autosport in zijn bloed. "Max Verstappen is heel belangrijk voor de sport. Hij heeft een sterke persoonlijkheid. Het is goed om dat soort leiders te hebben, in welke sport dan ook. Max is opgegroeid in deze wereld, was vier jaar toen hij begon met karten, heeft goede genen en is enorm getalenteerd."

Om in de Formule 1 te mogen rijden, moest je voorheen geen rijbewijs hebben. Max Verstappen was 17 jaar toen hij debuteerde en had toen geen rijbewijs. De regels werden na de komst van de Nederlander aangepast, omdat de FIA-president zich er niet goed bij voelde. Met een superlicentie mag je deelnemen aan de Formule 1 en daar is nu het volgende ook verplicht een rijbewijs bij nodig. "Als je een superlicentie wil hebben om in de Formule 1 uit te komen, moet je een rijbewijs hebben", zegt Todt tegenover de Telegraaf.

Vrouwelijke Verstappen

Jean Todt meent dat er in de Nederlandse autosportjeugd nog veel talent zit. "Nederland heeft iets van acht miljoen inwoners, toch?"

Hierna vertelt de verslaggever dat Nederland ruim het dubbele aantal inwoners heeft, waarvoor Todt excuses maakt. "Het gaat om de opleiding en de basis, niet om de populatie. We hebben meer vrouwen nodig! Ik hoop dat Nederland nog een Max Verstappen voortbrengt, maar dan met een rok aan", aldus de Fransman.