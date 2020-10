Max Verstappen geniet van racen zonder overwinning

Max Verstappen heeft 'geaccepteerd' dat hij nog niet wereldkampioen kan worden, maar zegt dat 'het spelen van tweede viool' voor Lewis Hamilton nog steeds leuk kan zijn. Behoudens een wonder of een ongeluk voor Hamilton, kan de Red Bull-coureur niet meer het record van Sebastian Vettel overnemen als de jongste wereldkampioen van de Formule 1 ooit. Verstappen had dit jaar zijn laatste kans hiervoor om het record te verbreken.

Nu de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving van de sport zijn uitgesteld tot 2022, lijkt het erop dat volgend seizoen een nieuw jaar van Mercedes-dominantie zou kunnen zijn, waarbij Red Bull ernaar streeft hen uit te dagen.

Tegenzin

Het is een situatie waaraan Verstappen gewend is geraakt, ook al is het met tegenzin, maar hij weet dat hij er grotendeels geen controle over heeft en dat hij gelukkig moet zijn zolang hij en het team er alles aan hebben gedaan om alles uit hun eigen prestaties te halen.

"Je moet gewoon de situatie accepteren waarin je je bevindt, want anders zou je een erg gefrustreerd persoon worden als je het niet accepteert, dus dat is wat ik heb gedaan", zei Verstappen na de Portugese Grand Prix.

"Ik kom naar een Grand Prix en probeer er altijd het beste uit te halen en dat is een goede motivatie. Ik kan genieten van de derde of tweede plaats als ik weet dat ik mezelf tot het uiterste drijf. Ik haal het uiterste uit de auto en ik weet dat het team alles heeft gedaan wat ze konden."