'Vertrek Mercedes-top zou het team zwakker maken'

Volgens Ralf Schumacher kan geen Formule 1-team wedijveren met de aanhoudende dominantie van Mercedes in 2021. Red Bull hoopt de kloof met het Duitse team en Lewis Hamilton te dichten, maar voormalig F1-coureur Schumacher denkt dat elke uitdaging tot 2022 zal moeten wachten.

Zoals vaker was Schumacher te gast bij Sky Duitsland en zei hij: "Volgend jaar zal er geen wisseling van de wacht plaatsvinden. Mercedes is daarvoor te sterk, ze laten op dit moment niet eens hun ware capaciteiten zien. Dat hoeft niet want niemand dwingt ze ertoe."

"Met de nieuwe regels vanaf 2022 is een wisseling van de wacht mogelijk", voegde Schumacher toe.

Duitse eenheid

Ralf Schumacher denkt dat twee factoren ertoe hebben geleid dat Mercedes zijn dominantie de afgelopen jaren heeft versterkt. De Duitser: "Aan de ene kant is de motor van Mercedes in wezen al jaren ongeëvenaard. Maar de andere reden is de eenheid van de sleutelfiguren die het team vormen."

Verzwakking Mercedes

Hij verwijst naar teambaas Toto Wolff, Andy Cowell en andere topfiguren. Maar nu Wolff zich nog contractueel moet binden voor 2021 en Cowell gekoppeld is aan een verhuizing naar een rivaliserend team, denkt Schumacher dat deze eenheid kan worden verbroken.

"Alle topmannen van Mercedes kunnen goede aanbiedingen krijgen van andere teams. Andy Cowell is weg en dat is een groot verlies, en misschien zijn er anderen die zich ook anders willen positioneren. We kunnen zien dat er een soort verandering gaande is met Toto. Het verlies van deze sleutelfiguren zou Mercedes zeker verzwakken", waarschuwde Schumacher.