Nieuwe reglementen motoren van 2026 komen eerder

Maandag hadden de Formule 1-teambazen samen met de FOM en FIA een vergadering in Portimao. Tijdens de meeting werd onder andere het voorstel van Red Bull besproken om de motoren vanaf 2022 te bevriezen, zodat het Oostenrijkse team de Honda-motor kan overnemen.

Ferrari had al aangegeven dat het tegen deze plannen is maar Mercedes zou Red Bull wel ondersteunen, zo heeft het laten weten. Van de drie motorfabrikanten ondersteunt alleen Mercedes daadwerkelijk de plannen van Red Bull om de motorontwikkeling vanaf 2022 stop te zetten, zo stelt The Race. Ferrari en Renault zien niets in het plan en willen graag doorontwikkelen.

Red Bull wil door met Honda-motor

Het is belangrijk voor Red Bull om voor het einde van het jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van de motor van het team. Red Bull neemt het liefst de Honda-motor over zonder te hoeven investeren in de ontwikkeling van de motor, waardoor een deel van de financiële en technologische last wordt verminderd en wordt voorkomen dat men opnieuw klant wordt van een motorenfabrikant.

Een andere optie die is besproken, is het naar voren halen van de nieuwe motorregels die vanaf 2026 van toepassing zullen zijn. Hierdoor kunnen ook nieuwe fabrikanten toetreden. Het idee van Renault-baas Cyril Abiteboul lijkt in goede aarde te vallen aangezien iedereen het erover eens zou zijn om die nieuwe reglementen eerder in te voeren, om zo ook nieuwe fabrikanten naar de F1 te halen. In welk jaar de nieuwe motoren geïntroduceerd zouden moeten worden is echter nog niet bekend.