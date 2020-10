FIA: "Geen wijzigingen aan strafpuntensysteem middenin F1-seizoen"

F1-racedirecteur Michael Masi heeft uitgesloten dat hij onmiddellijk wijzigingen aan zal brengen in het controversiële 'strafpuntensysteem'. Meerdere coureurs hebben de afgelopen dagen en weken geklaagd over het systeem waarbij een reeks fouten en overtredingen - waaronder het overschrijden van 'track limits' - hen strafpunten oplevert voor hun SuperLicentie, die kunnen leiden tot een schorsing.

Coureurs zoals Lewis Hamilton zeggen dat alleen incidenten die als gevaarlijk worden beschouwd, in aanmerking moeten komen voor strafpunten.

Op de vraag of de stewards zullen worden ingelicht om milder te zijn, antwoordde FIA-racedirecteur Masi: "Om te beginnen kan ik zeggen dat dit niet het geval is. Ten tweede hebben we dit allemaal met de coureurs besproken. Aan het begin van het jaar werkt de FIA ​​samen met de sportief directeuren van de teams om de tabel met strafpunten te herzien en de richtlijnen te bespreken die de stewards moeten volgen."

"Hierdoor komen we tot een consensus over boetes en strafpunten Dit alles wordt elk jaar herzien. Vanuit het oogpunt van de teams is het voor hen niet verwonderlijk dat er punten worden gegeven voor dergelijke overtredingen."

“We praten ook over deze zaken tijdens de driver briefings, en ter voorbereiding op 2021 zal dit alles nog eens worden herzien. Wat wel duidelijk is, is dat we tijdens een kampioenschap niets gaan veranderen", zo vertelde de in Australië geboren Masi.