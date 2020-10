Max Verstappen hielp Albon met beste prestatie in de race

Max Verstappen kan spreken van een gemaximaliseerd seizoen. Hij heeft nu negen podiums achter zijn naam staan, waarvan zeven met twee Mercedes-coureurs. Dit weekend in Portugal was het weer hetzelfde zoals we zo vaak zagen dit seizoen. Max Verstappen kan het de Mercedessen lastig maken in de beginfase, maar daarna rijden Hamilton en Bottas elke race makkelijk weg van de 23-jarige coureur uit Limburg.

Martin Brundle, die vroeger ook in de Formule 1 reed, bespreekt de situatie van Max in zijn column van Sky Sports. "Max Verstappen moest ondanks een tegengestelde bandenstrategie opnieuw de 'best of the rest' rol spelen voor de Mercedes-maestro's, en niet de snelheid in de auto hebben om de Mercedes-coureurs een tijdje op te jagen", zo zegt de Britse commentator.

De Red Bull Racing-coureur startte de race vanaf P3 en daar finishte hij ook. Na de start zakte de Nederlander terug naar de zesde positie, maar dat herstelde hij al snel. Zijn teamgenoot Alexander Albon wist niet in de punten te finishen en werd zelfs op een ronde gezet door Verstappen.

Brundle spreekt van een slechte prestatie. "Verstappen zette zijn teamgenoot Alex Albon op een rondje achterstand, die vervolgens aan de staart van Max bleef hangen en zijn persoonlijke snelste ronde in de race evenaarde. Max reed niet op een snel tempo, aangezien hij op een eenzame derde plaats rondjes reed."

Red Bull toch effectief

Voor Albon is het erop of eronder deze twee races, want zijn prestaties zijn niet veelbelovend. "Het laat hem achter op heel dun ijs, omdat het team effectief vecht met één arm achter hun rug."