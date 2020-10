Jackie Stewart en Damon Hill nemen hun hoed af voor Hamilton: "GOAT"

Lewis Hamilton heeft met zijn overwinning in Portugal het Formule 1-record van de meeste overwinning verbroken. Die stond eerst op naam van Michael Schumacher, die 91 overwinning wist te behalen. Lewis Hamilton kan in Istanboel al kampioen worden in de Formule 1 en heeft dan zeven wereldtitels achter zijn naam staan.

De nu nog zesvoudig wereldkampioen zei na afloop van de race in Portimão voor nog veel meer overwinningen te willen gaan. Hij voelde zich fysiek nog goed en hoopt nog een aantal jaren door te kunnen gaan. Hij heeft nog geen nieuw contract, maar dat zal aan het einde van dit seizoen goed komen en dan komt hij volgend seizoen gewoon weer uit voor Mercedes in de Formule 1 en probeert hij zijn achtste titel binnen te slepen.

Sir Jackie Stewart feliciteerde Lewis Hamilton met het behalen van het Formule 1-record. "Ik feliciteer Lewis met het behalen van het ongelofelijke succes bij het overtreffen van Michaels record", vertelde de drievoudig wereldkampioen Stewart, die nu 81 jaar is, aan het persbureau PA. "Lewis heeft een enorm indrukwekkende carrière achter de rug, van zijn kartdagen tot zijn samenwerking met Ron Dennis bij McLaren en natuurlijk zijn geweldige tijdperk bij Mercedes-Benz."

Steward kan niets meer doen dan zijn hoed afnemen. "Ik neem mijn hoed af voor zijn boven gewoonlijke prestaties en ik wens hem het allerbeste voor zijn de rest van zijn carrière. Hij is onmiskenbaar één van de beste atleten in de geschiedenis en een inspiratie voor zoveel jonge mensen."

GOAT

Ook oud-Formule 1-coureur Damon Hill, die wereldkampioen werd in 1996, zei op Twitter: "Ik denk dat ik niet meer kan zeggen dat ik de beste coureur in de Formule 1 heb verslagen. Bedankt Schumacher en welkom Hamilton. GOAT."