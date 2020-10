Max Verstappen mist plezier: "Het is alsof ik op ijs moet rijden"

Max Verstappen vertelde vrijdag al dat het tekort aan grip in Portimao het rijplezier heeft verminderd. Na de kwalificatie op zaterdag was het niet veel anders. De 23-jarige Nederlander vergeleek het met een ijsbaan. De Red Bull-coureur werd uiteindelijk derde en mag achter de twee Mercedes-coureurs plaatsnemen op de startgrid.

Het hele weekend heeft Verstappen geprobeerd om de gele soft-banden op arbeidstemperatuur te brengen. "We hebben ons daar helemaal aan toegewijd. Maar ik denk dat het hele weekend al lastig is om de banden aan de praat te krijgen en het was glad", zei de Red Bull-coureur.

De kwalificatie ging daarom volgens de Nederlander moeizaam. "Je kan maar één lijn nemen. Ik reed mijn snelste tijd in Q1 en daarna kon ik dat niet meer neerzetten. Ik mistte dezelfde hoeveelheid grip." De meervoudig Grand Prix-winnaar vervolgt: "Natuurlijk heb je minder tijd in Q2 en Q3 en dan is het lastiger om de banden werkend te krijgen."

Verstappen keek vooraf er naar uit om in Portimao te mogen racen, maar dat sloeg snel om in teleurstelling. "Voor mij persoonlijk is het niet leuk om hier nu te rijden. Ik was hier in januari en toen was het geweldig in een GT-auto. Ik bedoel, het uitzicht, alles is hier perfect, maar met de grip die we hebben… Je kan niet pushen, je rijdt hier gewoon op ijs."