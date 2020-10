Toto Wolff over bandenkeuze Verstappen: "Dat geeft hem verschillende strategische opties"

Voor Toto Wolff van Mercedes was het een kwalificatie waarop hij had gehoopt. Lewis Hamilton pakte de snelste tijd en daarmee pole position voor de race in Portimão. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas ging er met de tweede plek vandoor. Wat vooral opmerkelijk was, was dat de snelste tijd niet op de rode band werd gereden, maar op de gele medium band. Verstappen daarentegen reed zijn snelste tijd wel op de rode band, maar die begint achter de Mercedessen vanaf P3.

Weer een volledige eerste startrij voor Mercedes, wat regelmatig voorkomt. Deze was alleen niet zo gemakkelijk, maar wel voorspeld door hun concurrent Max Verstappen. De Nederlander wist al dat Mercedes te snel was en er vandoor ging met de eerste en tweede plek. Wel bood de 23-jarige Red Bull Racing coureur enige weerstand. Toto Wolff legt uit waarom Lewis er met de pole vandoor ging en Bottas het moest doen met de tweede plek. “Uiteindelijk kwam het neer op slechts een tiende van een seconde tussen de corueurs in een spannend gevecht. Lewis pakte de pole pakte in zijn laatste ronde en Valtteri ging een beetje wijd in de tweede sector in bocht 8, tenminste volgens de delta tijd.”

Banden gaan belangrijke rol spelen

Voor morgen verwacht de teambaas van Mercedes een spannend gevecht. Vooral omdat er tijdens de tweede vrije training weinig tijd was om de lange runs te oefenen. “De race gaat morgen een spannende wedstrijd worden. We hebben niet al te veel informatie over hoe de banden zich zullen gedragen. Onze beide auto's starten op de mediumband. Verstappen begint daarentegen zacht en heeft een nieuwe mediumband voor de race, wat hem een aantal verschillende strategische opties zal geven. Het ziet eruit als een spannende Grand Prix, zeker met wat regenbuien in de weersvoorspelling.”