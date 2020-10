Honda verklaart wat er aan de hand was met de AT01 van Pierre Gasly

Honda heeft het probleem met de AT01 weten te vinden en heeft haar verklaring gedaan op haar website. De baas van Honda’s F1-project Toyoharu Tanabe kijkt ondanks de brandende auto van Pierre Gasly tevreden terug op de vrijdag in Portugal.

Het circuit kende een hoop uitdagingen. Het was nieuw, dus de coureurs moesten wennen aan de baan. Er lag ook een nieuwe laag asfalt op, waar de coureurs niet blij mee waren. Het was enorm glad. In de tweede sessie moest de teams een bandentest van Pirelli uitvoeren, 30 minuten. In het tweede deel kregen we twee keer een rode vlag. De teams konden dus niet hun programma uitvoeren wat ze voor ogen hadden, voor Honda dus een extra uitdaging.

De technisch directeur zegt dat de focus vooral lag op het afstellen van de verbrandingsmotoren. “Het circuit in Algarve is zeker erg interessant en ik denk dat alle coureurs genieten van de uitdaging dat het met zich meebrengt. Over de afgelopen twee sessies hebben we ons vooral gefocust op het afstemmen van de krachtbron en het chassis, zodat deze aan de eisen van het circuit voldoen.”

“Ons werk aan de motor is begonnen, op basis van de resultaten van het simulatiewerk en we konden het geleidelijk aan combineren met de werkelijke gegevens van het circuit om de prestaties te optimaliseren”, zegt Tanabe op de website van Honda’s F1-project.

Brandende auto Pierre Gasly

Ook komt hij nog kort terug op de brandende auto van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. “Zoals gewoonlijk zullen we alles weer tot in detail analyseren. Wat het incident met Gasly in VT2 betreft, weten we dat het is begonnen vanwege een elektrische stroomstoring op de auto.”