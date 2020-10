Kvyat bekritiseert systeem strafpunten: "Niet altijd eerlijk"

In navolging van onder andere Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sebastian Vettel, bekritiseert nu ook Daniil Kvyat zich over het systeem voor strafpunten. Volgens de Rus gaat het niet altijd eerlijk en krijgen coureurs onterecht strafpunten op hun licentie.

De AlphaTauri-coureur zegt tegenover Motorsport: "Sommige strafpunten zijn terecht, vooral als jezelf gevaarlijk rijdt en anderen in gevaar brengt. Maar aan de andere kant zijn sommige punten onterecht en daarom moet er naar het systeem opnieuw gekeken worden."

Kvyat stoort zich ook aan het gebrek van consistentie en uitleg door de wedstrijdleiding, zoals bijvoorbeeld met Hamilton in Sotsji. De Rus had tevens zelf ook bijna een schorsing aan zijn broek in 2017. "Het voelde erg oncomfortabel, omdat je voor alles een straf kan krijgen. Je rijdt de pits uit, je ziet iemand per ongeluk niet en je blokt hem. Dat is wat ik bedoel. Het is niet jouw schuld. Maar als er een grote crash gebeurt waar duidelijk schuldigen zijn aan te wijzen, dan verdienen ze het."

​​​​Sinds 2014 wordt het systeem gehanteerd. De rijders mogen maximaal twaalf strafpunten op hun licentie hebben. Daarna word je geschorst voor één race. De coureurs krijgen deze strafpunten na kleine en grote overtredingen in een Grand Prix-weekend. Elk incident met bijbehorende punten worden na een jaar kwijtgescholden.