Jackie Stewart reageert op Hamilton: "Ik wil hem niet neerhalen"

Sir Jackie Stewart heeft ontkend een geobsedeerd te zijn om het steeds te hebben over Lewis Hamilton. Terwijl Hamilton het record van Michael Schumacher op de Nürburgring wist te evenaren, had hij de afgelopen weken een hoogoplopende ruzie tegen consistente critici als F1-legende en drievoudig wereldkampioen Stewart.

Het begon Hamilton inmiddels te steken en hij reageerde op de uitspraken van de afgelopen weken: "Ze hebben nog steeds een obsessie voor mij, ik weet niet waarom - misschien komen ze er ooit wel overheen. Ik heb zoveel respect voor de legendes uit het verleden, ook al blijven ze de hele tijd negatief over me praten."

Verschillende F1-persoonlijkheden en voormalige coureurs hadden de gelegenheid van de recordprestatie aangegrepen om te beweren dat het moeilijk is om Hamilton's grootheid in te schatten vanwege de dominantie van zijn Mercedes-auto.

Stewart ontkent echter dat hij de prestaties van de 35-jarige naar beneden probeert te halen. De markante Schot: "Ik bekijk zijn prestaties met ongelooflijk respect. Hij is de beste coureur van dit moment. Ik praat zijn prestaties niet naar beneden en ik ben teleurgesteld dat hij zo denkt. Wat heb ik daar te winnen? Ik ben 81 jaar oud. Mij werd gevraagd wat ik ervan vond dat Lewis de meest winnende coureur aller tijden werd en of dat hem de beste maakte die er is geweest. Ik zei dat het erg moeilijk is om dat te zeggen."

"De beste die er volgens mij is geweest, is Juan Manuel Fangio, gevolgd door Jim Clark. Maar zelfs dan, is het juist om te zeggen dat iemand de beste is?"

"Lewis zijn prestaties zijn verbluffend, maar hij rijdt in de beste racewagen ter wereld en dat is al heel lang zo. Lewis heeft een geweldige beslissing genomen om van McLaren naar Mercedes te verhuizen. Maar is hij beter dan Fangio die zijn vijf titels won met vier verschillende teams? Of is hij beter dan Jim Clark of zelfs Michael Schumacher? Dat kun je gewoon niet zeggen."