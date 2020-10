Valtteri Bottas over uitvalbeurt: "Gewoon ongelukkig"

Valtteri Bottas kon de race niet uitrijden. De Fin reed gisteren een goede kwalificatie en startte vanaf de eerste startpositie. Hij reed aan de leiding en had een klein gat met de nummer twee Lewis Hamilton. Na een aantal ronden verremde de coureur met nummer 77 zich en moest hij Hamilton laten passeren.

Even later verloor hij zoveel vermogen in zijn motor en moest hierdoor naar binnen. Hij kreeg te horen dat hij niet verder kon rijden en moest zijn auto de garage in laten duwen. Valtteri Bottas kwam enkele minuten later naar het persvierkantje en beantwoorde daar de persvragen. Over zijn uitvalbeurt zei hij het volgende: "Gewoon ongelukkig. Onder de VSC verloor ik vermogen en kon ik het daarna niet meer herstellen. Het was een probleem met de krachtbron."

De wedstrijd was volgens hem niet saai en hij beleefde veel plezier: "Tot dan toe was het leuk. Het was een geweldige start en ik het waren leuke gevechten. Ik zou het niet meteen opgegeven hebben, maar ik verloor zoveel en ook mijn eerste positie."