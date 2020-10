Forse kritiek op Carey: "Het kan hem niets schelen, hij is op een bruiloft"

Voormalig F1-coureur Christian Danner heeft forse kritiek geuit op F1 CEO Chase Carey. De Amerikaan moest ervoor zorgen dat de F1-kalender goed gevuld was en er genoeg races waren voor een volwaardig wereldkampioenschap, al wordt die tot nu toe in Europa gereden.

De commentator van RTL Duitsland is van mening dat het Carey niets uitmaakt dat de F1 op vrijdag niet kon rijden aangezien Liberty Media, en dus Chase Carey, verkeerde inschattingen hebben gemaakt en zich hullen in onwetendheid door in oktober een race te organiseren op de Nurburgring.

In de mist op vrijdag

Beide trainingen op vrijdag werden afgelast door de regen en mist, waarbij de medische helikopter niet kon vliegen en het langverwachte F1-debuut van Mick Schumacher tot stilstand kwam.

Danner zegt hierover: "We weten al eeuwen dat het weer in de Eifel zo is. Chase Carey heeft deze deal persoonlijk geregeld, maar hij is niet in de Eifel en het kan hem waarschijnlijk niet schelen wat er gebeurt."

"Hij is op een bruiloft in Amerika. Zijn advocaat, die dit contract voor deze tijd van het jaar heeft getekend, is ook niet hier. Zij heeft een familiefeest in Engeland. Er heerst hier een zekere onverschilligheid."

Carey verlaat aan het einde van het jaar zijn rol als F1-CEO waarna Stefano Domenicali hem per januari 2021 zal opvolgen.