Valtteri Bottas: "Het enige doel is winnen morgen"

Ze moesten er tot het uiterste voor gaan, maar uiteindelijk stond er toch weer een Mercedes op pole position voor de Grand Prix van de Eifel. In dit geval was het echter Valtteri Bottas die Lewis Hamilton van zijn 97ste pole position afhield. De Fin versloeg Hamilton met twee tienden, terwijl ook Max Verstappen een tijd binnen drie tienden van de Fin reed.

Bottas was dan ook erg gelukkig dat hij de pole wist te pakken: "Het is zo'n geweldig gevoel als het lukt om de ronde te nailen in de laatste run in de kwalificatie. Het was erg tricky met de korte voorbereiding en met de lage temperaturen was het erg lastig de banden op temperatuur te krijgen."

Op de vraag of hij vertrouwen heeft dat hij morgen de race kan winnen antwoordde de Fin: "Natuurlijk, denk ik dat ik kan winnen en dat is ook het enige doel voor morgen."