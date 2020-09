Mika Salo reageert op beschuldigingen van Hamilton: "Bullshit!"

Mika Salo heeft gereageerd op de beschuldigingen van Lewis Hamilton dat FIA-stewards proberen om zijn dominantie in de Formule 1 te stoppen. Hoewel de FIA ​​later de twee strafpunten op zijn superlicentie introk, die hem verraderlijk dicht bij een schorsing brachten, kreeg Hamilton op zondag in Sochi twee straffen van vijf seconden die hem de overwinning kostten.

De Finse FIA-steward Mika Salo, die vroeger onder andere reed voor Tyrrell, Ferrari en Toyota, voelde zich aangesproken en sloeg terug naar Hamilton: "Bullshit! Dat is helemaal niet waar. De regels zijn voor iedereen hetzelfde."

De tijdstraffen die Hamilton kreeg waren omdat hij proefstarts deed op weg naar de startgrid, ver buiten het aangewezen gebied aan het einde van de pitstraat. De Mercedes-coureur deed zijn oefenstart in plaats daarvan tegen het einde van de eigenlijke uitgang van de pits.

Salo houdt echter vast aan de standpunten van de FIA: "Het is vrij duidelijk. Hamilton startte vanaf de zijkant van de baan. De laatste was dicht bij de witte lijn die het einde van de pituitgang aangeeft."

Interessant is dat zelfs teambaas Toto Wolff toegaf dat het een technische overtreding van de regels was, ook al vindt hij dat sancties 'soms hard tegen Hamilton in lijken te gaan'.

FIA houdt toezicht op regels

Michael Masi, de racedirecteur van F1, steunde ook de verdediging van Mika Salo van de FIA-functionarissen. Toen hem werd gevraagd naar Hamilton's beschuldiging dat de FIA ​​probeert zijn dominantie een halt toe te roepen, antwoordde Masi: "Nee. Vanuit mijn oogpunt is het heel simpel. De FIA ​​is een sportbestuurder, dus we houden toezicht op de naleving van de regels en de stewards zijn onafhankelijke besluitvormers."

"Als de regels worden overtreden, maakt het niet uit wie ze heeft overtreden - of het nu Lewis Hamilton is of een andere coureur", voegde Masi eraan toe.