Lewis Hamilton moet zich melden bij stewards vanwege track limits

Lewis Hamilton pakte vanmiddag de pole position in Sotsji maar of de Brit deze mag behouden is nog niet helemaal zeker. Vanwege het overschrijden van de track limits en het onjuist terugkomen op de baan, moet de zesvoudig wereldkampioen zich melden bij de stewards om 17:15 uur. De Mercedes-coureur is niet de enige die zich moet melden. Ook Nicolas Latifi, Romain Grosjean en Kevin Magnussen moeten langs de wedstrijdleiding vanwege andere reden.

Mocht er een straf komen voor de genoemde coureurs zal er een gridstraf uitgedeeld gaan worden, maar de verwachting is dat het bij een berisping zal blijven.