Lewis Hamilton na 96ste pole position: "Een van de meest vreselijke kwalificaties"

Lewis Hamilton liet tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Rusland even zien waarom hij misschien wel de beste kwalificatierijder aller tijden is. Na een stressvolle Q2 waarbij Hamilton gehinderd werd door een rodevlagsituatie na een stevige crash van Sebastian Vettel, wist de Brit slechts een seconde voor het vallen van de vlag in Q2 zijn snelle ronde in te zetten. Nadat hij toen comfortabel na P4 gereden was, volgde in Q3 even de kerst op de taart.

Waar Bottas vrijdag misschien nog dacht eindelijk weer de overhand te hebben ten opzichte van zijn teamgenoot, maar op de zaterdag stond hij toch weer zeven tienden achter diezelfde Hamilton, die sprak van een stressvolle kwalificatie: "Allereerst wil ik zeggen dat ik de fans echt gemist heb. Hoop wel dat iedereen zijn masker draagt en veilig blijft, maar het is geweldig om ze weer te zien. Mijn kwalificatie was verschrikkelijk, we liepen echt risico in Q2. Dit is wel de slechtste plek om pole te hebben, zeker met de drag op weg naar bocht 1."