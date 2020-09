F1 bevestigt: Domenicali neemt in januari stokje van Carey over

De Formule 1 heeft bevestigd dat de voormalige Ferrari-teambaas Stefano Domenicali het roer overneemt van Chase Carey als CEO van de sport in januari 2021. In 2017 werd Carey CEO van de F1 nadat Liberty Media de Formule 1 in handen kreeg bij de overname van Bernie Ecclestone.

Al langer deden er geruchten dat Carey uit dienst zou treden en eerder deze week werd bekend dat Domenicali de opvolger zou worden. Dat is nu officieel bevestigd. Domenicali zei dat de Formule 1 altijd deel uit zal maken uit zijn leven" en hij kijkt enorm uit naar zijn nieuwe rol.

De 55-jarige Italiaan werd lid van de eenzitterscommissie van de FIA na zijn vertrek bij Ferrari in 2014. Daarna stond hij sinds 2016 aan het roer van Lamborghini. Daar zal hij als CEO nu vertrekken. Domenicali: "Ik ben verbonden gebleven met de sport door mijn werk bij de eenzitterscommissie bij de FIA en ik kijk ernaar uit om in contact te komen met de teams, promotors, sponsors en vele partners in de Formule 1 terwijl we het bedrijf vooruit blijven helpen."

"De afgelopen zes jaar bij Audi en daarna het leiden van Lamborghini hebben me een breder perspectief en ervaring gegeven die ik in de Formule 1 zal brengen."

Ferrari International Assistence

Toch is er inmiddels ook veel kritiek in de paddock en daarbuiten op de aanstelling van Domenicali. De FIA heeft altijd een donkere wolk boven zich hangen dat het Ferrari voortrekt, en in de 'volksmond' is de afkorting FIA languit geschreven als Ferrari International Assistence.

Nadat Laurent Mekies als ex Ferrari-medewerker een hoge positie bij de FIA kreeg, Jean Todt als voormalig Ferrari-teambaas de voorzitter van de FIA is en voormalig tactisch meesterbrein van Ferrari Ross Brawn bij de FOM werkt, wordt voormalig Ferrari-teambaas Domenicali nu de belangrijkste man die de F1 gaat leiden. Het lukt daarmee niet voor de FIA en FOM om het imago weg te poetsen dat het Ferrari altijd voortrekt.

De kritiek uit zich dan ook flink dat dit keer de FOM zich heeft laten verleiden tot het aanstellen van een voormalig teamlid van Ferrari in een belangrijke positie en dus veel zeggenschap krijgt.