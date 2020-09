Honda: "Dit jaar geen updates meer voor Red Bull en AlphaTauri"

Red Bull Racing hoopt nog altijd met Max Verstappen voor enkele dagsuccessen te kunnen gaan door losse Grands Prix te winnen, zonder voor het kampioenschap te strijden.

In dat licht gezien is het voor het Oostenrijkse team belangrijk om het chassis te blijven ontwikkelen maar ook de motor speelt een cruciale rol om in de buurt van Mercedes te blijven. Honda-directeur Masashi Yamamoto geeft echter in gesprek met Autosportweb aan dat Max Verstappen niet meer hoeft te rekenen op updates aan zijn motor.

Yamamoto geeft uitleg waarom niet: "Door de gewijzigde regelgeving kunnen we de specs 1-2-3 niet meer updaten zoals vorig jaar. Dit komt omdat we voor dit seizoen de homologatie moesten bevestigen."

Als gevolg hiervan kan Honda niet de ontwikkeling maken die het zou willen dus zal het hoogstens hierbij blijven. Binnen de huidige regels in de F1 is het niet mogelijk om nog updates door te voeren tijdens het seizoen. Yamamoto: "Vanaf begin dit jaar zijn we ermee bezig, maar de specificaties blijven vanaf nu tot het einde van het seizoen. Aanpassingen ten behoeve van de betrouwbaarheid van de motor zijn wel mogelijk als alle vier de bedrijven akkoord gaan en de FIA haar goedkeuring geeft."

Niet ver achterop Mercedes

De Japanners spraken ook over het gat met Mercedes. "Ik kan het verschil tussen Mercedes en Honda niet als cijfer noemen, maar er is een klein verschil. We verliezen terrein op Mercedes en na analyse van de gps en andere data heb ik het gevoel dat we maar een klein beetje achterlopen."

"We verliezen nog steeds, maar we komen dichterbij en ik denk dat het een strijd van algemene kracht zal worden waarbij we rekening moeten houden met het chassis en de strategie."