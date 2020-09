Nurburgring krijgt toestemming voor 20.000 toeschouwers

De organisatie van de Eifel Grand Prix hebben toestemming gekregen om 20.000 fans te verwelkomen op de Nürburgring voor de race die volgende maand is toegevoegd aan de F1-kalender van 2020. De race die op 11 oktober wordt gereden, heeft groen licht gekregen van de lokale autoriteiten om de toeschouwers tegemoet te komen met behulp van strenge veiligheidsmaatregelen, waaronder mondmaskers, sociale afstand en contactloze kaartverkoop.

De kaartverkoop voor elke aangewezen tribune zal echter stapsgewijs worden vrijgegeven, en het proces wordt de komende drie weken voltooid als er geen piek is van coronabesmettingen in Duitsland. Directeur Mirco Markfort zegt hierover: "Het is belangrijk voor ons om in deze eerste fase tickets aan te bieden in verschillende prijscategorieën. In tijden van corona, met de enorme personele en planningsinspanning die dat met zich meebrengt, is natuurlijk alles een kwestie van kosten."

"Maar het is ook een kwestie van fans de kans geven om zich tickets te kunnen veroorloven en de race veilig te beleven."

De tribunes worden opgedeeld in afzonderlijke secties en blokken van vier zitplaatsen, terwijl elke tribune ook een specifieke parkeerplaats heeft om te voorkomen dat fans die in verschillende gebieden zitten met elkaar vermengen.

Langzaam maar zeker mogen fans terugkeren naar de F1-tribunes, waarbij Sochi volgende week ook een beperkte opkomst zal genieten, terwijl de nieuwe locatie Portimão en Turkije ook een beperkt aantal toeschouwers zullen verwelkomen.