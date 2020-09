Felipe Massa: "Juiste keus van Ferrari, tijdperk van Sebastian Vettel is voorbij"

Volgens voormalig coureur Felipe Massa heeft Ferrari misschien de beste keuze gemaakt om niet verder te gaan met Sebastian Vettel. De Braziliaan Massa, wiens Ferrari-teamgenoten Fernando Alonso en Michael Schumacher waren, zegt dat het erg triest is om de inzinking van het beroemde team in 2020 te zien.

In gesprek met de Braziliaanse zender Globo zei Massa: "Niemand wil dat Ferrari deze problemen heeft. Het is een uitzonderlijk team, en zonder twijfel anders dan de anderen. Bijna als een religie."

Juiste keus Ferrari

Sommigen in de paddock trekken in twijfel of het een slimme keus is van Ferrari om juist nu afscheid te nemen van Sebastian Vettel, maar Felipe Massa vindt dat Ferrari de juiste keus heeft gemaakt.

Massa: "De tijd van Vettel is voorbij, zo erg zelfs dat zijn resultaten dit jaar laten zien dat Ferrari de juiste keus heeft gemaakt om zijn contract niet te verlengen. Carlos Sainz is een goede coureur, jong en heeft veel ruimte om te groeien. Natuurlijk hebben ze voor alles een competitieve auto nodig, maar ik hoop voor hem en Ferrari dat ze die krijgen."