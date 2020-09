Shwartzman krijgt mogelijk F1-stoeltje bij Haas

Naast Mick Schumacher, vormt een andere Formule 2-ster zich nu als een waarschijnlijke rookie voor 2021. Aangenomen wordt dat Schumacher, die aan de leiding staat van het F2-kampioenschap, de koploper is om volgend jaar met Alfa Romeo naar de Formule 1 te gaan.

Alfa Romeo heeft momenteel met Antonio Giovinazzi een ander lid van de Ferrari-academie in haar team, maar zou een overeenkomst hebben met het Ferrari om één cockpit per seizoen te reserveren voor een Ferrari-junior.

Volgens de laatste geruchten is een soortgelijke regeling nu in de maak bij het andere door Ferrari aangedreven team. Haas zou eenzelfde overeenkomst willen maken met Ferrari, mede om op die manier korting te krijgen voor het afnemen van de motoren. Haas-teambaas Gunther Steiner bevestigde onlangs dat een Ferrari-junior één van de bestaande coureurs van het team voor 2021 zou kunnen vervangen. Veel mensen dachten toen dat Steiner sprak over de 21-jarige Schumacher.

Er wordt nu aangenomen dat de gesprekken van Haas eigenlijk gaan over Schumacher's teamgenoot bij Prema, collega-coureur van de Ferrari-academie Robert Shwartzman. De regerend F3-kampioen staat tot dusver dit jaar vierde in zijn eerste Formule 2-seizoen.

Op de vraag of hij Schumacher in 2020 moet verslaan om kans te maken op de Formule 1, zei de Russische coureur tegen de krant Bild: "Het gaat niet alleen om ons tweeën. Iedereen in de Formule 2 wil de Formule 1 halen. Vanuit mijn oogpunt moet ik gewoon goede resultaten neerzetten en laten zien dat ik een teamspeler kan zijn."

"Ik wil bewijzen dat ik een plaats verdien, omdat ik geloof dat degenen die het hardst werken, degenen zijn die de grootste stappen in de toekomst zetten."