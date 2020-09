Jean Todt: "Ferrari van nu niet te vergelijken met mijn periode in 1993"

Jean Todt vindt dat Ferrari moet kunnen herstellen van zijn verrassend diepe inzinking in 2020. Sinds de FIA-president een controversiële geheime overeenkomst met het team uit Maranello bereikte over zijn twijfelachtig legale 2019-motor, is Ferrari naar het middenveld afgezakt qua prestaties.

Ondanks de hoogtepunten van het beroemde team is het bekend terrein voor Ferrari. Toen Jean Todt zijn contract tekende in 1993 om Ferrari's teambaas te worden verkeerde het Italiaanse team in een soort gelijke crisis.

Tegen Auto Motor und Sport zei de Fransman: "Ik hou er niet van om iemand te zien lijden, wie het ook is. Daarom probeer ik eerst de redenen te begrijpen. Ik kan alleen maar zeggen dat het Ferrari van vandaag niet te vergelijken is met het team dat ik in 1993 overnam. Ik had graag zo'n basis gehad. Ferrari is vandaag een sterke organisatie."

Tijdens zijn lange geschiedenis in de Formule 1 die de mijlpaal van 1000 races bereikte in Mugello, hield Todt toezicht op het toen ongekende niveau van succes in het Michael Schumacher-tijdperk.

Volgens Todt heeft die mijlpaal van 1000 races hem niet emotioneel gemaakt. De FIA-voorzitter: "Het is een groot aantal, maar ik werd er niet emotioneel van. Ik was als kind fan van Ferrari, daarna ben ik werknemer geworden en nu ben ik een neutrale toeschouwer. Mijn hoofdstuk bij Ferrari is voorbij."