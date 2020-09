Mercedes steunt Hamilton: "Geen politiek maar mensenrechten!"

Lewis Hamilton kwam na de Grand Prix van Toscane onder vuur vanwege zijn T-shirt. Mercedes steunde de Britse coureur echter op social media, nadat veel mensen aangaven dat dit te ver ging. Het Duitse team neemt het op voor haar coureur en zegt dat het geen politiek is maar gaat om mensenrechten.

Zondag na zijn overwinning trok Hamilton een opvallend T-shirt aan. 'Arresteer de politieagenten die Breonna Taylor hebben vermoord', stond op Hamilton's shirt te lezen. Hiermee legde Hamilton een duidelijke verklaring af in het onderzoek naar de dood van Taylor. De Amerikaanse vrouw werd in haar eigen huis doodgeschoten door politieagenten, maar op één ontslag na was er geen vervolging.

Op de sociale media werd veel over Hamilton gesproken. Deze actie van Hamilton was volgens velen een stap te ver. Door zijn steun te betuigen aan 'Black Lives Matter' heeft de zesvoudig wereldkampioen al een duidelijke stem laten horen in de strijd tegen racisme en vinden sommige fans dat Hamilton nu te ver is gegaan en een politiek statement heeft gemaakt dat niet op een F1-podium.

Mercedes staat echter achter hun coureur en reageert via hun officiële Twitter-kanaal op berichten. Op een reactie van Mercedes komen veel boze reacties. Het Duitse team geeft aan dat deze actie van Hamilton niets met politiek te maken heeft, maar met het bekend maken van mensenrechten. Fans die duidelijk maken dat Hamilton geen politiek moet bedrijven op een F1-podium krijgen een reactie van Mercedes: "Dit. Is. Geen. Politiek. Dit. Gaat. Om. Mensenrechten!"