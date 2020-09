Nieuwe F1-teams moeten huidige teams 200 miljoen betalen

Volgens een clausule in de nieuwe Concorde-overeenkomst zullen nieuwe deelnemers aan de Formule 1 200 miljoen dollar moeten betalen aan de huidige F1-teams om aan de sport deel te nemen. Het Franse L'Equipe beweert dat het geld gelijkmatig over de tien teams moet worden verdeeld, wat een betaling betekent van 20 miljoen dollar per team dat momenteel op de grid staat.

Volgens de berichtgeving is de betaling bedoeld om te verzekeren dat het nieuwe team dat deelneemt serieus is, en het de bestaande teams zou compenseren voor de vermindering van de officiële pot met prijzengeld.

McLaren CEO Zak Brown zei in Mugello: "Wat we willen doen, is vermijden wat we in het verleden hebben meegemaakt. Een goed voorbeeld is USF1. Dat team kondigde zijn komst aan en is nooit op de circuits te zien geweest. De 200 miljoen dollar betekent dat als een team in de Formule 1 wil komen, het de mogelijkheid heeft om dat te doen."