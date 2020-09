Max Verstappen verwacht een chaos tijdens de kwalificatie

Max Verstappen verwacht dat het een chaos wordt vandaag in de kwalificatie tijdens de Italiaanse Grand Prix. Dat zegt hij in gesprek met Olav Mol van Ziggo Sport.

“Het was gewoon geen goede dag voor ons”, begint Max. “We hadden niet de balans en de grip, dus daar moeten we aan werken. Vorig jaar ging het wel goed hier op Monza en waren we best competitief. Nu ontbreekt ons de grip, zowel voor als achter, op alle vier de wielen.”

Max Verstappen was niet tevreden na de twee vrije trainingen voor de Grote Prijs van Italië. "Ik worstel met de balans en de grip van de auto. Dit was geen beste start, we hebben nog wel wat werk te doen", zei de coureur van Red Bull, die in beide sessies de vijfde tijd noteerde.

“Monza is niet mijn favoriete circuit. Het bestaat uit veel rechte stukken en langzame chicanes, terwijl ik meer van snelle bochten houd met downforce op je auto.” Verschillende circuits hebben ook een verschillend ritme, al dan niet lekkerder. “Dat ligt meestal aan de balans van de auto”, legt Max uit. “Ik kom hier wel in mijn ritme, maar het is niet heel fijn om er te rijden.”

Crash

In de eerste sessie crashte de Nederlandse Formule 1-coureur in de Variante Ascari op het snelle Monza. Hij schoof in het grind en kwam in de bandenmuur tot stilstand. Daarbij brak de nieuwe voorvleugel van zijn auto af. "Het team repareerde de auto heel snel en in de tweede training merkte ik verder niets daarvan, dus daarover zijn geen zorgen."

Chaos

Om een snelle ronde te kunnen rijden wil iedereen een slipstream pakken van een voorganger. Vorig jaar leidde dat tot chaos op het rechte stuk voor de Parabolica. Het lukte vorig jaar alleen Charles Leclerc en Carlos Sainz om op tijd over de streep te komen en een snelle tijd te noteren, omdat de coureurs erachter te lang hadden getreuzeld. Tijdens de kwalificatie in de Formule 3 gisteren was ook weer zo'n chaos te zien. Ondanks waarschuwingen van de FIA dat er straffen worden uitgedeeld als men te langzaam over de opwarmronde doet, of al coureurs iemand in de weg zitten tijdens een snelle ronde, verwacht Verstappen wederom een gekkenhuis tijdens de kwalificatie vandaag.

Teamgenoten zullen elkaar weer willen helpen zegt Max. “Je zult in de kwalificatie wel zien dat teams dat gaan doen. Het hangt er ook vanaf hoe je je outlap kunt doen. Ik verwacht dat het veel chaos gaat geven tijdens de kwalificatie.”

“Er gaat veel afhangen van de slipstream. Natuurlijk is iedereen ook nog de motorstanden aan het finetunen, maar dat gebeurt altijd wel. We moeten nog aan het werk. Ik geef wel gas!”

Mercedes wel erg ver weg

Verstappen komt meer dan een seconde tekort op wereldkampioen Lewis Hamilton, die de snelste was. De Fin Valtteri Bottas, die in de ochtendtraining nog de snelste ronde had gereden in zijn Mercedes, klokte in sessie twee de tweede tijd, 0,262 seconde langzamer dan zijn teamgenoot. De Brit Lando Norris (McLaren) en de Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri) waren ook nog sneller dan Verstappen.

Limiet

"Je probeert net als iedereen de limiet op te zoeken op dit circuit en soms gaat dat fout. Maar dan kun je maar beter de bocht heel wijd nemen; in de training maakt dat toch niet uit", zei hij over een 'momentje' in de tweede sessie, waar hij heel erg ruim de laatste bocht uitkwam. "Belangrijker is dat we balans vinden, want dan kun je ook beter de bandenslijtage tegengaan. Ik hoop dat we het kunnen oplossen voor de kwalificatie op zaterdag."

De Grote Prijs van Italië is de achtste race van het ingekorte Formule 1-seizoen. Hamilton leidt de tussenstand in het WK en heeft 47 punten meer dan Verstappen.