Organisatie GP van Rusland begrijpt zorgen F1-teams niet

De organisatoren van de Russische GP zijn teruggekomen op de bezorgdheid over de terugkeer van toeschouwers naar de Formule 1-circuits. Sochi was de eerste locatie die aankondigde dat fans welkom zullen zijn bij de race in september, maar Portimao en Imola maken ook plannen om een ​​einde te maken aan de 'spookrace'-trend.

"Volgens onze informatie maken verschillende teams zich hier zorgen over en vrezen ze voor de gezondheid van hun teamleden", meldde de krant Bild am Sonntag.

Toen hem daarnaar werd gevraagd, zei Sotsji-promotor Sergey Titov: "Ik begrijp niet helemaal hoe het toelaten van toeschouwers op de tribunes extra risico's met zich meebrengt voor de teams en de teamleden."

Hij legde uit dat er strikte maatregelen zullen zijn om de gecontroleerde 'bubbel' van de F1-paddock te scheiden van het publiek.

"Geen enkele toeschouwer zal de paddock of de pitstraat betreden. In die zin zal het precies zijn zoals het was bij de andere races. De risico's van in contact komen met mensen buiten de Formule 1 worden heel duidelijk omschreven in de FIA-regels, inclusief het verbod voor teamleden om hun kamers te verlaten tijdens hun verblijf in hotels."

Grote belangstelling voor tickets

Titov onthulde dat er bij het publiek al grote belangstelling is voor het kopen van kaartjes. "We zijn ervan overtuigd dat de Russische Grand Prix een van de beste en mooiste evenementen van het jaar zal worden."

Het is ook gebleken dat de FIA ​​met onmiddellijke ingang het aantal toegestane teampersoneel bij de races uitbreidt tot 90, waar tot de vorige Grand Prix er 80 waren toegestaan.