F1 bevestigt Turkije, Bahrein en Abu Dhabi als laatste races

De Formule 1 heeft de laatste vier Grands Prix voor de F1-kalender van 2020 bevestigd. Na de Grand Prix in San Marino, die als laatste op de agenda stond, gaat het circus naar Turkije - dat terugkeert op de kalender, en sluit het af met twee races in Bahrein en de laatste Grand Prix in Abu Dhabi.

De Grand Prix van Turkije zal gehouden worden op 13, 14 en 15 november op het circuit van Istanbul Park. De Grand Prix van Bahrein vindt twee weken later plaats, op 27, 28 en 29 november op het circuit van Sakhir. De Grand Prix van Sakhir, de tweede race in Bahrein, is een week later op 4, 5 en 6 december.

De week daarna is de laatste race van het seizoen. De Grand Prix van Abu Dhabi markeert de zeventiende race van het jaar op 11, 12 en 13 december.

Missie Carey geslaagd

F1-baas Chase Carey heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een volwaardige F1-kalender in elkaar te zetten. Dat is hem uiteindelijk gelukt, zo blijkt nu. Carey: "We zijn trots om aan te kondigen dat Turkije, Bahrein en Abu Dhabi deel zullen uitmaken van ons seizoen 2020."

"Dit jaar heeft de Formule 1 en de wereld voor een ongekende uitdaging gezorgd en we willen onze dank uitbrengen aan iedereen in de Formule 1, de FIA, de teams en onze partners die dit mogelijk hebben gemaakt. Hoewel we allemaal teleurgesteld zijn dat we dit jaar niet hebben kunnen terugkeren naar een aantal van onze geplande races, hebben we er vertrouwen in dat ons seizoen goed is begonnen en dat we veel spanning zullen blijven zien met zowel traditionele als nieuwe races die al onze fans zullen vermaken."