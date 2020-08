McLaren bang dat F1-teams verbod op party mode weten te omzeilen

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft uitgelegd dat de F1-teams niet zeker weten wat de FIA ​​precies wil bereiken door het gebruik van party mode tijdens de kwalificatie te verbieden. Het verbod was aanvankelijk bedoeld om tijdens de Belgische Grand Prix van komend weekend in werking te treden, maar de FIA ​​heeft onlangs bevestigd dat het pas een week later in werking zal treden tijdens de Italiaanse Grand Prix.

Seidl sprak afgelopen weekend over de beslissing en zei dat alle teams de nieuwe regels per brief hebben ontvangen, maar de informatie heeft niet bevestigd wat de teams precies wel of niet mogen doen tijdens de kwalificatie.

Complex

Seidl merkte op dat de huidige krachtbronnen complex zijn en veel verschillende instellingen hebben. Het voornemen van de FIA ​​om het gebruik van een bepaalde modus voor kwalificatie te verbieden, kan ertoe leiden dat teams manieren vinden om het verbod in aankomende kwalificatiesessies te omzeilen.

Seidl zei hierover: "Om eerlijk te zijn hebben we alleen deze informatie uit die brief, die vertrouwelijk is, maar het gaat niet in op wat de FIA ​​eigenlijk wil bereiken, dus daar moeten we op wachten."

"Er is tegenwoordig bij deze complexe krachtbronnen een grote prioriteit van verschillende instellingen die bestaan ​​voor verschillende modus op de verbrandingsmotor, voor verschillende modus van het hybridesysteem, de manier waarop je de accu gebruikt voor betrouwbaarheid, voor kracht, om aan te vallen of verdedigen enzovoort. Uiteindelijk moeten we wachten waarop de verandering precies gericht is, als die er daadwerkelijk komt."